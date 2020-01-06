نقابة المهندسين تدعو لاعتصام غدا الثلاثاء أمام وزارة الأشغال (فيديو)

عمان-الغد- دعا نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة، مساء الاثنين، للاعتصام يوم غد الثلاثاء، أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان في الساعة 11 صباحا للمطالبة بعلاوة لمهندسي القطاع العام .

وقال الزعبي في مقطع فيديو إن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء الدوام الرسمي اليوم الاثنين وعدم تلقي النقابة أي رد رسمي من الحكومة على مطلب رفع علاوة مهندسي القطاع العام.

وكان مجلس نقابة المهندسين قد أعطى مهلة للموافقة على كتاب يتضمن مطالب للنقابة قُدم الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء، من ضمنها علاوة لمهندسي القطاع العام، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية من قبل النقابة، تشمل الاعتصام ثم الإضراب المفتوح.

وأوضح مجلس النقابة في بيان بعد اجتماع السبت، أنه قرر رفض كل ما تم من تفاهمات ومحاضر اجتماعات متعلقة بعلاوة مهندسي القطاع العام من خلال مجلس النقباء.