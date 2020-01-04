نقابة المهندسين تعتصم الثلاثاء وتلوح بإضراب مفتوح الأربعاء

عمان- الغد- أعلنت نقابة المهندسين، اليوم السبت، عن اعتصام لكافة مهندسي القطاع العام أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت النقابة في بيان أنّها ستقوم من خلال الفروع بتأمين المواصلات من المحافظات الى وزارة الاشغال

وأشارت إلى أنه “في حال عدم الاستجابة، ندعوكم لاضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم الاربعاء 8 كانون ثاني لعام 2020”.

وأشار إلى أنّ ذلك واستجابة لصوت مهندسي القطاع العام، رفض كل ما تم من تفاهمات ومحاضر اجتماعات بما يخص علاوة مهندسي القطاع العام من خلال مجلس النقباء، وتبني مجلس النقابة نقيبا وأعضاء وهيئة عامة للمطالب المرسلة في كتاب النقابة الى رئيس الوزراء رقم 13014/18445 تاريخ 18-12-2019″.: