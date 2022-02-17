نقابة المهندسين تقر التقارير الإدارية والمالية للعامين 2020 و 2021

أقرت الهيئات العامة لفروع نقابة المهندسين في محافظات اربد وعجلون وجرش والطفيلة والزرقاء والمفرق والعقبة والبلقاء، ومادبا ومعان والكرك في اجتماعاتها السنوية العادية التي عقدت اليوم الخميس، التقارير الادارية والمالية للفروع للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ الماضي.

وناقشت اجتماعات الهيئات العامة للفروع التقارير السنوية للسنتين الماليتين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، كما تمت المصادقة على الحساب الختامي لكل فرع على حدة لذات العامين، كما تمت مناقشة مشروع الموازنة لكل فرع للعام ٢٠٢٢.

وتمت خلال اجتماعات الهيئات العامة للفروع، تشكيل لجان الاشراف على انتخابات الفروع التي من المقرر عقدها يوم غد الجمعة في مقراتها في المحافظات.

وأوصت الهيئات العامة للفروع بضرورة الاخذ بعين الاعتبار كافة الموضوعات التي تقدم بها الاعضاء في الهيئة العامة، ودراستها والعمل على تطبيق ما أمكن منها ضمن الظروف المتاحة.

وقال رئيس لجنة إدارة الانتخابات، الأمين العام لنقابة المهندسين المهندس علي ناصر، إن ثلاثة مجالس فروع فازت بالتزكية، حيث فاز المهندس أحمد الفلاحات برئاسة مجلس فرع مأدبا إلى جانب ستة اعضاء لمجلس الفرع، كما فازت الهيئة المركزية للفرع بالتزكية، وفاز المهندس وسام المجالي برئاسة فرع الكرك إلى جانب ستة اعضاء مجلس الفرع، كما فازت الهيئة المركزية للفرع بالتزكية، وفاز المهندس محمد المحاميد برئاسة فرع معان إلى جانب ستة اعضاء لمجلس الفرع كما فازت الهيئة المركزية للفرع بالتزكية ، كما فاز المهندس عامر الحباشنة برئاسة فرع العقبة، فيما ستجري انتخابات مجلس الفرع يوم غد الجمعة.

وترشح لمنصب رئيس الفرع ١٩ مهندسا، فاز منهم ٤ مهندسين بالتزكية، كما ترشح لمجالس الفروع ١٠٧ مهندسين، فاز منهم ١٨ مهندسا بالتزكية.

ومن المقرر أن تجري فروع نقابة المهندسين في محافظات اربد والطفيلة وعجلون وجرش والمفرق والبلقاء والزرقاء، يوم غد الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، انتخابات رئيس واعضاء مجلس كل فرع والهيئة المركزية للفروع المذكورة باستثناء الهيئة المركزية لفرع جرش والتي فازت بالتزكية، كما ستجري انتخابات مجلس فرع العقبة والهيئة المركزية للفرع يوم غد الجمعة.