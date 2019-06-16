نقابة المواد الغذائية تطالب بتعليق الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة

عمان – طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بتعليق الرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة لغايات احداث التوازن السعري بالسوق المحلية في ظل ارتفاع اسعار الدواجن المنتجة محليا.

واكد نائب رئيس النقابة خلدون العقاد، ضرورة تعليق الرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة لفترة محددة لإحداث توازن سعري بالسوق وحماية المستهلك بعد ارتفاع اسعار الدواجن المنتجة محليا بالفترة الأخيرة.

واشار في تصريح لـ(بترا)، إلى ان تعليق الرسوم البالغة نحو 25 بالمئة سيمكن المستوردين والتجار من توفيرها بأسعار معقولة تناسب المواطنين، والمفحوصة ضمن القاعدة الفنية الاردنية.

وبين ان اسعار الدواجن المنتجة محليا ارتفعت بشكل غير طبيعي خلال الفترة الاخيرة، وكان يباع بسعر 140 و160 قرشا للكيلو قبل شهر رمضان فيما يباع اليوم بنحو 270 قرشا للمستهلك، وذلك لغياب المنافسة التي انعكست على المواطن.

ولفت إلى ان وزارة الزراعة عمدت في الفترة الأخيرة لوضع شروط وقيود وتقنين عملية استيراد الدواجن المجمدة للسوق المحلية سواء أكانت كاملة او مقطعة بهدف حماية المنتج الوطني، مبينا ان الاردن يستورد هذه الدواجن من البرازيل والولايات المتحدة واوكرانيا والارجنتين ودول اخرى بمواصفات عالية جدا.

واكد العقاد ان مستوردات المملكة من الدواجن المجمدة لا تؤثر على المنتج الوطني وتصل لما يقارب 19 الف طن دجاج كامل و33 الف طن مقطع، فيما يصل استهلاك الاردن من الدواجن نحو 260 الف طن سنويا. -(بترا)