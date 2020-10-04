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نقابة تجار الأثاث: ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الاسفنج انعكس عليها محليا

منذ 11 دقيقة

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عمان- قال نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، إن ارتفاع أسعار الإسفنج في السوق المحلية، حصل بسبب الارتفاع الملحوظ بأسعار المواد الأولية اللازمة لتصنيع الإسفنج من مصادرها العالمية.
وقال الهياجنة في بيان اليوم الأحد، إن مادتي (تي دي آي، وبوليول)، بتروليتي الأصل، يعتبران من المواد الاساسية والاولية في تصنيع الاسفنج.
واشار الى أن هاتين المادتين مصادرها عالمية، وليس لهما بدائل، حيث يبلغ سعر الطن الواحد نحو 3000 دولار، في حين كان سعره قبل الزيادة يتراوح ما بين 1250 و1350 دولارا، ما اضطر المصانع المحلية لرفع سعر الاسفنج.
واضاف إن عودة المصانع في العالم للعمل والإنتاج، زادت الطلب على المواد الأولية، في وقت صاحبها نقص في العرض، وارتفاع في أجور النقل. وشدد الهياجنة على ضرورة التزام مصانع الإسفنج المحلية بالمواصفات حفاظا على جودة المنتج الوطني من الأثاث. –(بترا)

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