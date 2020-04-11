نقابة تجار مواد التجميل تطلق مبادرة للإعفاء من بدلات الإيجارات

عمان- الغد- أطلقت النقابة العامة لتجار مواد التجميل والاكسسورارات، مبادرة لاعفاء المستأجرين من مختلف القطاعات الاقتصادية بعموم المملكة من بدل ايجارات شهر نيسان الحالي.

وقال رئيس النقابة محمود الجليس، ان الظروف التي تمر على مختلف القطاعات التجارية جراء توقف اعمالها، يتطلب من الجميع الوقوف معا لتجاوز آثار أزمة فيروس كورونا الاجتماعية والاقتصادية.

واضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، ان المرحلة المقبلة التي بشر فيها جلالة الملك عبدالله في كلمته، تحتاج الى المزيد من التكاتف والتعاضد الاجتماعي وترجمة ذلك على ارض الواقع، معربا ان يكون مالكي العقارات سواء كانوا افرادا او مؤسسات اول المبادرين وترجمة ذلك على ارض الواقع.