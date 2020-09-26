نقص فيتامين “بي 9” يمكن أن يؤدي لحدوث تشوهات لدى الطفل

الغد- يمكن أن يتسبب نقص فيتامين “بي 9” (B 9) لدى الحوامل بحدوث تشوهات في الجنين، إضافة إلى الكثير من الأعراض الأخرى، فكيف نعرف نقصه في أجسامنا؟ وكيف يمكن أن نمد جسمنا به من خلال التغذية المتوازنة؟

العديد من فيتامينات “بي” كفيتامين “بي 12” (B 12) معروفة جيدا للكثيرين، لكن فيتامين “بي 9” ليس اسما مألوفا، فهل سبق لك أن سمعت به؟ يعود الأمر إلى قلة استخدام تسمية “بي 9” لهذه المادة المغذية للجسم إلا أنها عادة ما تسمى “حمض الفوليك” أو “الفولات”، وهي ضرورية للجسم، ويجب على الحوامل بشكل خاص معرفة الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين.

ولفيتامين “بي 9” أهمية كبيرة في تغذية النساء اللواتي يرغبن في الإنجاب، إذ يمكن أن يؤدي نقصه إلى حدوث تشوهات لدى الطفل.

ومن الوظائف التي يدخل فيها فيتامين “بي 9”:

1- انقسام الخلية وتكوينها.

2- استقلاب البروتين.

3- استقلاب الطاقة.

4- النمو.

5- تكوين خلايا الدم الحمراء.

6- تعزيز الجهاز المناعي.

7- المساعدة على التخلص من التعب وأعراضه.

ووفقا لموقع مايو كلينيك، فإن “الفولات” ذو أهمية في تكوين خلايا الدم الحمراء ونمو الخلايا السليم ووظيفتها، وإن التغذية أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة المبكرة من فترة الحمل، لتقليل خطر العيوب الخلقية في الدماغ والعمود الفقري.

ويقول الموقع إن الفولات موجود بشكل رئيسي في الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والبازلاء والبندق، وتشتمل الثمار الغنية بالفولات على البرتقال والليمون والموز والبطيخ والفراولة.

أما حمض الفوليك فهو الشكل الصناعي من فيتامين “بي 9″، وهو مكون رئيسي في فيتامينات ما قبل الولادة وفي العديد من الأغذية المعززة، مثل حبوب الإفطار والمعكرونة.

ما هو احتياجنا اليومي منه؟

وفقا لموقع مايو كلينيك، فإن الجرعة اليومية الموصى بها من الفولات للبالغين هي 400 ميكروغرام، ويجب نصح النساء البالغات اللواتي يخططن للحمل أو قد يصبحن حوامل بالحصول على 400 إلى 800 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميا.

ما هي علامات نقصه في الجسم؟

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا فإن عليك أن تراقب توازن فيتامين “بي 9″، بالإضافة إلى فيتامين “بي 12” الذي يمكن أن يؤدي نقصه أيضا إلى نقص في حمض الفوليك، كما أظهرت دراسات سابقة أن عددا كبيرا من الأشخاص يعانون بشكل عام من نقص في فيتامين “بي 9″، حيث يتناولون طعاما غير متوازن صحيا.

ويلاحظ أيضا نقص هذا الفيتامين بين كبار السن ومتعاطي المشروبات الكحولية.

ويمكن معرفة نقص فيتامين “بي 9” في الجسم عند البالغين من خلال الأعراض التالية:

1- صعوبة في التنفس.

2- الشحوب.

3- فقر الدم.

4- أمراض الجهاز الهضمي.

5- ضعف التركيز.

6- الإرهاق والإعياء.

7- اضطرابات النوم والأرق.

ما هي المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين “بي 9″؟

يوجد حمض الفوليك في كل من الأطعمة الحيوانية والنباتية، بحيث يتم ضمان إمداد الجسم به من خلال نظام غذائي متوازن، وهو موجود في أسماك البحر، كسمكة التونة، والكبد، والكلى، والبيض، والحليب، والزبادي، وجبنة الكريمة.

أما مصادره النباتية فهي البقوليات كالعدس والفاصوليا البيضاء، والفواكه كالتفاح والموز والملفوف، والخضروات الورقية كالقرنبيط والبقدونس والكرنب والسبانخ والبازلاء والطماطم والبطاطا والجزر.

لكن يجب الانتباه هنا إلى أن هذا الفيتامين حساس جدا لدرجات الحرارة المرتفعة، كما أنه قابل للذوبان في الماء، لذلك ينصح بطهي الخضار جزئيا أو تناولها نيئة. (الجزيرة)