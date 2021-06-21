نقلات نوعية في مجال تطوير تفاعل العلامات التجارية مع الجمهور

عمان – بالرغم من أن الاتجاهات والممارسات التقليدية في تقديم الخدمات باتت شيئاً من الماضي بحسب معظم المتخصصين في الاتصال المؤسسي، إلا أن ذلك لا يعني بأن المؤسسات المتخصصة في هذا المجال وفي مجال التسويق وإدارة الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي ستفقد أهميتها ولن يعود لعملها حاجة؛ ذلك أن الخطوط الفاصلة بين هذه الممارسات لا يزال يشوبها عدم الوضوح، كما أنها متشعبة ومتداخلة.

وعلى ذلك، فقد تتولى الشركة التي تقود عمليات الاتصال التسويقي مهاماً عدة ابتداءً من إدارة قنوات العلامة التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصولاً للاتصال الرقمي، في الوقت الذي تتولى فيه الشركة التي تقود عمليات الاتصال المؤسسي المهام ذاتها.

في واقع الأمر، إن وصف “نطاق العمل المحدد” في طريقه للتلاشي على نحو متزايد، وهذا ما يؤكده المدير العام لشركة “في إم إل واي آند آر-الأردن”، إيفان ميلوفانوفيتش. وفي هذا السياق، يقول ميلوفانوفيتش: “يتعين على الشركات المتخصصة في مجال الاتصال التسويقي التمتع بالقدر الكافي من المرونة الذي يمكنها من تولي ومعالجة كافة جوانب عملية الاتصال، إلى جانب التمتع بالقدرة على التكيف مع مختلف الاتجاهات والممارسات الحديثة.” ويبين ميلوفانوفيتش أن “في إم إل واي آند آر” شهدت مؤخراً تحولاً جذرياً وسريعاً بنهج عملها إثر الاندماج الذي جمع بين “واي آند آر”، الرائدة في مجال الخدمات الإعلانية الإبداعية وبناء وتطوير العلامات التجارية في المملكة، و”في إم إل”، الرائدة في التسويق الرقمي وبناء تجارب الجمهور مع العلامات التجارية، حيث أصبحت رسمياً “في إم إل واي آند آر” التي تجسد اليوم فكرة الإبداع والاتصال التسويقي المتكامل، والذي لا يزال مفهومه خافياً عن الكثير من المنخرطين في هذا المجال.