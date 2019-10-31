نقل الأسيرة اللبدي إلى عيادة سجن الرملة

غادة الشيخ

عمان- أفاد محامي الأسيرة الأردنية هبة اللبدي خالد محاجنة أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت، مساء الخميس، بنقل الأسيرة هبة إلى عيادة سجن الرملة.

واعتبر محاجنة أن هذه الخطوة ليست لصالح اللبدي حيث أنه من المعروف أن الرعاية الصحية في عيادة سجن الرملة سيئة جدا ولا تتناسب مع حالة هبة الصحية المتدهورة.

وحذر محاجنة من تبعات هذه الخطوة خصوصا وأن وضع الأسيرة اللبدي الصحي سيء جدا وكان من الأولى اعادة نقلها إلى المستشفى بما يتناسب مع حاجتها من الرعاية الطبية.

ويشار إلى أن اللبدي دخلت يومها الـ 38 في إضرابها المفتوح عن الطعام وما تزال محكمة الاستئناف الإسرائيلية تماطل بقرار البت في مصيرها إما تثبيت اعتقالها الإداري أو الإفراج عنها وإعادتها إلى الأردن.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، أنه سيتم نقل المواطنة الأردنية هبة اللبدي التي تعتقلها السلطات الإسرائيلية بشكل غير قانوني وغير إنساني إلى مركز صحي تابع لإدارة السجون في إسرائيل لتوفير العناية الصحية لها استجابة لمطالبات الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وصل “الغد” نسخة منه أنها ستستمر باتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان سلامة هبة، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها لإطلاق سراحها وسراح المواطن الاردني عبدالرحمن مرعي.

وأعادت الوزارة التأكيد على أن اعتقال هبة وعبدالرحمن غير قانوني وغير شرعي، وحذرت من تبعات استمرار اعتقالهما، مؤكدة أن الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية حياة مواطنيها إلى حين عودتهما إلى المملكة سالمين.