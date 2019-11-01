عمان- الغد- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الجمعة، إنه تم نقل المواطنة الأردنية هبة اللبدي التي تعتقلها السلطات الإسرائيلية بشكل غير قانوني وغير إنساني إلى مركز صحي تابع لإدارة السجون في إسرائيل لتوفير العناية الصحية لها استجابة لمطالبات الوزارة المتكررة .

وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستستمر باتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان سلامة هبه وستواصل جهودها لإطلاق سراحها وسراح المواطن الاردني عبدالرحمن مرعي.