الاحتلال يُفرج عن الأردني عبد الله أبو جابر (صور)

غادة الشيخ وعلا عبداللطيف

الأغوار الشمالية– أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر بعد سجن دام أكثر من 20 عاما. واستقبل المئات من الأردنيين الأسير المحرر في منطقة الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية.

وقال المختص بشؤون الأسرى الأردنيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلية علاء برقان، مساء أمس الاثنين، إنه تم نقل أبو جابر إلى سجن الرملة، تمهيداً للإفراج عنه عبر جسر الشيخ حسين .

وكان في وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب أنه من المرجح استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح ابو جابر الاثنين، وأنه سيتم نقلة إلى جسر الملك حسين صباح اليوم الثلاثاء.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قال في بيان، إن “عائلة أبو جابر تمكنت خلال سنوات أسره من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والديه، وشقيقته، خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم، كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم”.

يشار إلى أن أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم سلطات الاحتلال في سجونها.