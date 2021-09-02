نقل التطعيم من “صحية جرش الشامل” إلى قاعة البلدية الكبرى

صابرين الطعيمات

عمان-الغد- نقلت مديرية صحة جرش اليوم مركز التطعيم في مركز صحي جرش الشامل إلى قاعة بلدية جرش الكبرى لزيادة عدد الإقبال على التطعيم حيث تجاوز المعدل اليومي لعدد متلقي المطعوم، في ذات المركز أكثر من 400 مواطن يوميا وفق رئيس ملف كورونا في صحة جرش احمد البرماوي.

وقال البرماوي إن زيادة الإقبال على تلقي المطعوم تسبب في تزاحم المواطنين في المراكز الصحية وخاصة مركز صحي جرش الشامل والذي يقدم خدمات صحية أساسية إضافة إلى إعطاء المطعوم مما استدعى نقل مركز التطعيم إلى قاعة بلدية جرش الكبرى.

واضاف أن باقي مراكز التطعيم وهي مركز صحي الرازي ونادي جرش الرياضي ومركز صحي برما تقدم المطاعيم دون تزاحم باستثناء مركز صحي جرش الشامل ومن المتوقع أن يتم افتتاح مراكز تطعيم جديدة في جرش لتغطية حاجة كافة القرى والبلدات والتسهيل على المواطنين الوصول إليها باقل التكاليف.

وبين البرماوي أن نسبة متلقي المطعوم في جرش قد تجاوزت ال54% ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة نظرا للاقبال الكبير على تلقي المطعوم .