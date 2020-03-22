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نقل المخالفين لقرار حظر التجول لمواقع الحجز التابعة للقوات المسلحة

الأمن العام يؤكد على الإجراءات الرادعة، وسلامة المجتمع وأمنه فوق كل اعتبار

منذ 35 دقيقة

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عمان-الغد– واصلت مديرية الأمن العام عملها في مراقبة وإنفاذ قرار أمر الدفاع القاضي بحظر التجول، حيث ضبط مئات المخالفين وبوشر بنقلهم إلى مواقع الحجز التابعة للقوات المسلحة – الجيش العربي، في مدرسة الملك طلال في منطقة خو ومدرسة الحسا الثانوية للثقافة العسكرية.

وبينت المديرية أنه وفي الوقت الذي أبدى فيه الغالبية من المواطنين الالتزام، فإن تجاوزات استوجبت المساءلة القانونية كانت حاضرة، واستوجبت الإجراء الأمني والقانوني الرادع، حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين التعاون والالتزام، مؤكدة أن إنفاذ أمر الدفاع لا تهاون فيه، وبأن كل من يخالف سيلاقي العقوبات القانونية الرادعة، لأن سلامة المجتمع وأمنه فوق كل اعتبار.

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