نقل المركبات المضبوطة لمخالفتها الحظر إلى ساحات الحجز في منطقتي سواقة والموقر-فيديو

عمان-الغد- اعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بوشر العمل منذ اليوم على نقل المركبات التي تم ضبطها لمخالفتها حظر الاستخدام والتنقل الى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر ، وسيتحمل مالك المركبة كافة الاعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر .

واضاف انه ومنذ صباح هذا اليوم جرى ضبط 553 مركبة خالف سائقوها اوامر حظر استخدامها وجرى حجزها ، اضافة الى ضبط 637 شخصاً جرى ضبطهم بظروف تخالف اوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط.

مقدماً الشكر للغالبية الملتزمة التي نفذت ما صدر من اوامر من دون ارتكاب اية مخالفات وساعدوا رجال الامن العام اثناء قيامهم بواجبهم بالتزامهم وحرصهم على امن الوطن وسلامة ابنائه، مؤكداً انه لن يتم التهاون مع كل من يخالف ويستهتر بأمن وسلامة المواطنين وسيتم التعامل معهم بحزم لردعهم ومنعهم من مخالفة اية اوامر تصدر بموجب قانون الدفاع .