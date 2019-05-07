نقل النائب الديات إلى المستشفى بعد ساعات من توقيفها

عمان- الغد- أدخلت النائب فضية الديات مساء الثلاثاء إلى مستشفى البشير، وتم وضعها تحت الرقابة الطبية في قسم الرعاية الطبية.

وبحسب مصدر طبي تم وضع النائب تحت المراقبة وستبقى في المستشفى حتى استكمال العلاج.

وكان مصدر أمني مسؤول أفاد لـ “الغد”، أنّه تم إيداع النائب فضية الديات في سجن الجويدة، بعد رفض مدعي عام السلط تكفيلها.

وكان المدعي العام قرر توقيف الديات في سجن الجويدة للنساء لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، بعد شكوى من ضابط اتهمها بصفعه أثناء أداء الواجب على طريق السرو/ السلط.

وأفادت شكوى الضابط أن النائب حاولت منع توقيف أحد المشتبه بأنهم من المطلوبين في المنطقة، وعند اعتراضها من قبل الضابط قامت بصفعه على وجهه.