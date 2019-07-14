نقل دي ماركي للمستشفى بعد حادث بسباق فرنسا للدراجات

بريود (فرنسا) – نقل المتسابق الإيطالي اليساندرو دي ماركي إلى مستشفى بعد حادث اصطدام كبير في بدايات المرحلة التاسعة من سباق فرنسا للدراجات الأحد.

وقال فريقه سي.سي.سي في بيان :”يمكن أن نؤكد أن اليساندرو دي ماركي في حالة وعي تامة بعد الحادث. أصيب بجرح عميق في الوجه وسينقل إلى مستشفى للخضوع لفحوص وتحديد إن كان يعاني من كسور”.

وتعرض دي ماركي (33 عاما) للحادث بعد ثمانية كيلومترات بالمرحلة التي تمتد 170.5 كيلومتر من سانت إيتيين.

وخضع دي ماركي الفائز بثلاث مراحل في سباق إسبانيا لإسعافات من الفريق الطبي في السباق قبل نقله للمستشفى بسيارة إسعاف. – (رويترز)