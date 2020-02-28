نقل سيدة إلى الحجر الصحي في مستشفى الأمير حسين للاشتباه بحالة “كورونا”

عمان-الغد– أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف “كورونا” في وزارة الصحة، عدنان اسحق، مساء الجمعة، أنه يتم التعامل مع حالة سيدة للتأكد بشكل قطعي ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا أم لا.

كما أكد، أن السيدة موجودة داخل العزل الصحي في مستشفى الحسين بمحافظة البلقاء، مشيرا إلى أنه تم أخذ العينات اللازمة لعمل الفحوصات المخبرية لغايات التأكد من الحالة.

ووفق اسحق، حضرت تلك السيدة إلى المستشفى وهي تعاني من أعراض انفلونزا عادية، لكن تم اتخاذ الإجراءات لغايات التأكد من النتائج التي تحتاج إلى ساعات عدة حتى تظهر.