نقل طائرتين إلى مناطق أقل خطورة داخل مطار الملكة علياء

أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن بنقل طائرتين (N300 aw tri star ،JY-HS1 )الى مناطق أقل خطورة في مطار الملكة علياء الدولي نظرا لما تشكله من خطر على أمن وسلامة الطيران والمدارج و تحولها الى مكرهة بيئية.

وقال بيان صحافي أصدرته وزارة النقل الاثنين، ان الوزارة وبمتابعة مستمرة وحثيثة لموضوع الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي وكافه المطارات الاردنية، ونظرا لما يشكله تواجدها من تهديد لأمن وسلامة العمليات قامت وبالتعاون والتنسيق مع مجموعة المطار الدولي بنقل طائرتين جاثمتين على أرض مطار الملكة علياء الدولي لمكان أكثر امانا وبعيدا عن مراسي هبوط واقلاع الطائرات.

واشار البيان الى ان هذه الخطوة تأتي تمهيدا لتفكيك الطائرات والتخلص منها وارسال حطامها لمناطق خارج حرم المطار بعد انهاء كافة القضايا العالقة مع مالكي هذه الطائرات او ممثليهم.

واوضح البيان ان امين عام وزاره النقل المهندسة وسام التهتموني الى جانب مديرية ادارة مشاريع المطارات التابعة لوزارة النقل وبمتابعة شخصية من وزير النقل، تنسقان وتديمان قناة اتصال مباشر مستمرة مع كافة الاطراف ذات العلاقة.

وقال البيان انه تم الاتفاق مع شركة JORAMCO لنقل الطائرتين بالتعاون مع شركة مجموعة المطار الدولي (مستثمر المطار )وضمن اعلى معايير السلامة العامة والحرفية وخلال وقت قياسي.

وتجدر الاشارة الى أن وزارة النقل ستقوم بمواصلة الجهود والتنسيق مع شركة مجموعة المطار الدولي للتخلص من جميع الطائرات الجاثمة في المطار والمتواجدة في ساحات الشركات العاملة فيه وذلك حرصا على ضمان ديمومة أمن وسلامة العمليات الجوية .