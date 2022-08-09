نقل فرع وافتتاح مكتب جديد.. 111 فرعا ومكتبا للبنك الإسلامي

عمان -الغد – أقام البنك الإسلامي الأردني حفل استقبال تحت رعاية الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد بمناسبة نقل فرعه في الرمثا/ لواء الرمثا محافظة إربد إلى موقع جديد على الخط الرئيسي لطريق الشام، وافتتاح مكتب مصرفي جديد بنفس موقع الفرع القديم في السوق التجاري في الرمثا وسط البلد، وذلك تأكيدا على حرص البنك لتلبية احتياجات متعامليه للخدمات المصرفية والتمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ليصبح للبنك111 فرعاً ومكتباً منتشرة في جميع انحاء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في السابع من شهر آب (اغسطس) الحالي.

وشهد الحفل حضورا كبيرا وترحابا واسعا من نواب ومسؤولين في القطاعين التجاري والصناعي وشيوخ ووجهاء وأهالي لواء الرمثا ومحافظة إربد وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لإدارة البنك لتجاوبها مع مطالبهم باختيار موقع أوسع لمعالجة الضغط المتزايد على فرع البنك وافتتاح مكتب جديد، إضافة إلى حرص الإدارة الدائم على تقديم كل ما هو جديد في مجال الصيرفة الإسلامية مع مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية الحديثة.

وقال الدكتور حسين سعيد اننا سعداء بتوسيع الشبكة الجغرافية لمصرفنا في لواء الرمثا التي كان لها السبق باحتضان أول فرع لمصرفنا فيها في 3/1/ 1995 ليتم نقله اليوم لمبنى جديد مملوك للبنك يمتاز بتصميم حديث ويتوافق مع هوية البنك ومجهز بأحدث الأنظمة والتقنيات والمزود بالكوادر المصرفية عالية الكفاءة وتوفير مواقف سيارات مريحة لمراجعي البنك إلى جانب افتتاح مكتب جديد بنفس الموقع القديم لفرع الرمثا لتصبح حصة مصرفنا ضمن محافظة إربد ولواء الرمثا ستة عشر فرعاً ومكتباً والموجودة في ( شارع بغداد، شارع الهاشمي، شارع فلسطين، شارع أيدون، شارع حكما ، شارع الحصن ، ستي سنتر، بني كنانة، دير ابي سعيد، الشونة الشمالية، الرمثا، الطيبة، الشجرة، الطرة، المزار الشمالي، مكتب الرمثا) وذلك تأكيداً على اهمية لواء الرمثا الذي يعد من المناطق الحيوية والمتميزة بالنمو المتسارع في النشاط التجاري والكثافة السكانية المرتفعة.

وبيّن الدكتور حسين سعيد ان هذه الخطوة تأتي انسجاما مع استراتيجية البنك بتقديم الدعم لجميع متعامليه أينما وجدوا وبمختلف قطاعاتهم التجارية والصناعية والافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى ، وتقديم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لهم بكفاءة عالية وبما يلبي احتياجاتهم، مؤكداً على استمرارية سعي البنك لمزيد من التوسع الجغرافي بافتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع او نقل فروع لمباني مملوكة للبنك تعزيزاً لموجوداته وتلبية لاحتياجات متعامليه واستقطاب متعاملين جدد وزيادة حصة البنك في السوق المصرفي والمحافظة على قوة مركزه المالي، إلى جانب تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال قنوات البنك الإلكترونية الرقمية ( إسلامي موبايل ، إسلامي إنترنت، إسلامي صراف آلي.. الخ).