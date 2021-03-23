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نقل “قضية مستشفى السلط” إلى صلح جزاء عمان

منذ ساعتين
أفراد من الدرك يقومون بحماية مدخل مستشفى السلط الجديد -(تصوير: امير خليفة)
أفراد من الدرك يقومون بحماية مدخل مستشفى السلط الجديد -(تصوير: امير خليفة)

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عمان- الغد- قررت محكمة التمييز صباح اليوم الثلاثاء، وبناء على طلب من رئيس النيابة العامة ولمقتضيات حسن سيرة العدال وحفاظا على الأمن العام، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بمستشفى السلط من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمان.

ويذكر في هذا الصدد أن المادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجاز لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة النقل الدعوى الجنائية أو الجزائية إلى أي محكمة أخرى حفاظا على الأمن العام ولمقتضيات حسن سير العدالة.

وقد حددت محكمة صلح جزاء عمان الأحد القادم 28/3 موعدا للنظر في الدعوى.

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