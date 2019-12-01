“نقل للباطون” تعزز إجراءات السلامة العامة في مصانعها ومشاريع عملائها

عمان- تعزز نقل للباطون، وهي أول شركة رائدة في الحلول الخرسانية المتقدمة في المملكة منذ العام 1971، إلى جانب منتجها الخرساني الأمثل والخدمات الشاملة ذات الجودة العالية، تعليمات السلامة العامة في مصانعها ومشاريع عملائها كافة عبر تطويرها إجراءات عملية مستمرة؛ حيث تحرص على ضمان السرعة والكفاءة العالية واتخاذ جميع التدابير الوقائية في الوقت ذاته، وذلك لضمان سير العمل بدون وقوع أي حوادث أو إصابات في موقع الإنتاج أو البناء وللتقليل من أثرها في حال وقوعها، وذلك بما يتماشى مع أعلى المقاييس المحلية والعالمية.

وتبدأ إجراءات السلامة العامة في المواقع بإطلاع أصحاب المشاريع أو المقاولين على جميع التدابير اللازم اتخاذها لتهيئة موقع العمل قبل التوريد، أثناء وما بعد التوريد؛ حيث يتم تزويدهم بإرشادات مصممة خصيصاً لضمان ممارسات آمنة في العمل، بما في ذلك اتخاذ قرارات مناسبة لتنظيم موقع العمل وتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين. وتوفر الشركة الإرشادات العامة كافة لحماية العنصر الخرساني لتفادي أي أضرار في الخرسانة المصبوبة ابتداء من دمك الخرسانة وطريقة إيناع الخرسانة إلى حمايتها بعد الصب في جميع الفصول على مدار العام. وتولي الشركة متانة المنشآت وإطالة عمرها الافتراضي أهمية كبيرة، لذا تضمن دقة لا متناهية في اختيار أجود مصادر المواد الأولية ونوعيتها، فضلاً عن التصميم الأنسب لكل قوة خرسانة مطلوبة وبما يتطابق مع المواصفات المحلية والعالمية.