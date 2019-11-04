نقل للباطون تواصل خدمة مشاريعها بتطوير مصانعها



عمّان – قامت نقل للباطون وهي أول شركة رائدة في الحلول الخرسانية المتقدمة في المملكة منذ العام 1971، بإضافة خلاطة مركزية جديدة نوع Elkomix أوروبية الصنع لمصانعها، لتقديم منتجها الخرساني الأمثل والخدمات الشاملة ذات الجودة العالية في عدد من المشاريع الهامّة في المملكة والتي تتطلّب سرعة وكفاءةً عالية، وأبرزها مشروع حافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء الحزمة الأولى وهي أكبر حزمة في هذا المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع الحيويّة التي ستغيّر وجه النقّل العام في المملكة.

ويعكس نجاح الشركة تقديمها منتجا ذا جودة عالية لكثير من المشاريع المتنوّعة التي شملت قطاعات مختلفة أبرزها القطاع الصناعي مثل مصنع ايسبيرج، والتجاري مثل محطة محروقات الحزام وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) والعديد من المجمّعات التجارية والسكنية والفلل، هذا فضلاً عن المباني المخصصة لغايات اجتماعية مثل جمعية ديوان أبناء البتراء في العاصمة عمّان والحكومية مثل مركز تدريب المرأة العسكرية في منطقة الغباوي والتعليمية أيضاً مثل مدارس الشوف الدولية.

يذكر أن نقل للباطون تواصل تعزيز مكانتها الرائدة في مجال البناء والإنشاءات على مستوى المملكة، لتصبح الخيار الأول والأمثل لمنتجات الخرسانة الجاهزة، كما أنها تحرص دوماً على اختيار أفضل التقنيات والمعدّات التي تساعد العملاء على تعزيز كفاءة مشاريعهم وتوفير الوقت والجهد، لا سيما وأنّها تدرك الاحتياجات المتنوّعة والمتطلّبات المتزايدة في هذا القطاع وتقدّم خبراتها لضمان الجودة وتقديم أفضل المنتجات والخدمات الخرسانية، الأمر الذي يعكس التزامها بالتميز ورؤيتها في توفير الحلول الملائمة وفقاً لطبيعة المشروع وأهدافه بما يخدم تطّور المملكة بمختلف قطاعاتها.