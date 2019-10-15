“نقل للباطون” تواكب التطور الإنشائي في المملكة بحلولها الخرسانية



عمان -حققت نقل للباطون، الشركة الرائدة في الحلول الخرسانية المتقدمة، على مدار ثمانية وأربعين عاماً منذ تأسيسها عام 1971 نجاحًا باهراً في تطوير قطاع البناء والإنشاءات في المملكة من خلال تقديم منتجها الخرساني الأمثل والخدمات الشاملة ذات الجودة العالية. ومنذ أن ارتأت الحاجة الماسة لتعزيز قطاع البناء والإنشاءات في المملكة واكبت نقل للباطون هذا التطور من خلال تلبية كافة متطلبات وتطلعات عملائها على أكمل وجه، وضمان أعلى درجات الجودة بتوفير العديد من الموارد، التكنولوجيا المتطورة والمعدات الحديثة ومنها المضخات، الخلاطات الناقلة والخلاطات المركزية، لتصبح إحدى أفضل الشركات الرائدة في هذا المجال.

تضع نقل للباطون ثقة العملاء في مقدمة أولوياتها عبر تقديمها أفضل خدمات ما قبل البيع وحتى ما بعد البيع، وذلك انطلاقاً من سعيها لزيادة كفاءة المشاريع من خلال سرعة الأداء وبأفضل الطرق المهنية مع الالتزام بالمعايير والمواصفات المحلية والعالمية، حيث تمتاز نقل للباطون بقدرة فروعها الرئيسية التي تقع في ماركا وبيادر وادي السير والمقابلين على خدمة المناطق المحيطة بها والتي تقع في نطاق 60 كيلومتر أو أكثر. إلا أنها لم تكتف بهذا القدر وطوّرت قدرتها على إنشاء مواقع إنتاج خاصة للمشاريع التي تتطلب ذلك في أي مكان في الأردن لضمان الحلول المثالية في كافة مواقع العملاء.

تؤمن شركة نقل للباطون بأهمية الجودة وضبطها في كافة مراحل العمليات، وبفضل وجود نظام ضبط جودة متقدم تعمل على مراقبة وتحليل كافة جوانب عملية تصنيع الخرسانة ابتداء من المواد الخام والمواد المضافة ووصولا إلى الإنتاج والتنفيذ في الموقع. كما يعمل مهندسو الشركة المحترفون والاستشاريون المختصون في مختبراتها المجهزة بالكامل على أخذ عينات وافية وإجراء اختبارات عشوائية بشكل منتظم لضمان الجودة. وفي إطار رؤيتها الشمولية، دأبت الشركة على تطوير منتجات وخدمات الخرسانة بما في ذلك تصميم مجموعة من الإرشادات لضمان تطبيق ممارسات آمنة في العمل والحد من المخاطر المحتملة في مواقع البناء.