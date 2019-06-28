نقل لورينزو إلى المستشفى بعد حادث واستبعاده من سباق هولندا – فيديو

مدن – استبعد خورخي لورينزو متسابق هوندا من سباق هولندا ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى الجمعة بعد نقله إلى مستشفى عقب حادث تصادم خلال التجارب.

وذكر أطباء بطولة العالم أن بطل الفئة الأولى ثلاث مرات، الذي تعرض للعديد من الحوادث الكبيرة خلال العام الماضي وغاب عن أربعة سباقات في 2018، يعاني من كسر في الفقرة السادسة بالعمود الفقري.

وقال أنخيل شارتي المدير الطبي لبطولة العالم للدراجات النارية إنه سيتم نقل لورينزو إلى برشلونة لإجراء المزيد من الفحوص.

وأبلغ موقع بطولة العالم على الانترنت ”التشخيص المبدئي يشير إلى انه لن يحتاج إلى جراحة لكننا لن نعرف قبل خضوعه لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي. إنه بخير لكنه يتألم بشدة ولا يستطيع الحركة“.

ويحتل لورينزو المركز 15 في الترتيب بعد انسحابه من السباق السابق في إسبانيا بسبب حادث تصادم كبير أطاح بأبرز المتسابقين ومن بينهم أندريا دوفيتسيوزو متسابق دوكاتي الذي ينافس على اللقب وفالنتينو روسي متسابق ياماها.

ويملك لورينزو 19 نقطة بعد سبعة سباقات بينما يتصدر مارك ماركيز زميله في الفريق وبطل العالم البطولة برصيد 140 نقطة. – (رويترز)