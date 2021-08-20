نقل مباراة الصين واليابان إلى الدوحة

كوالالمبور – ستقام مباراة الصين واليابان ضمن الجولة الثانية من الدور النهائي الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، في الدوحة بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الجمعة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي نقل المباراة “إلى ملعب محايد، بسبب التحديات التي تواجه الاتحاد الصيني لكرة القدم في إقامة المباريات على أرضه نتيجة قيود السفر الناتجة عن جائحة كوفيد-19”.

وأضاف انه “سوف يتم الإعلان في الوقت المناسب عن أماكن إقامة المباريات التي لم يتم بعد تأكيد مكان إقامتها، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم”.

ومن المقرر إقامة المباراة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوقعت قرعة الدور النهائي أربعة منتخبات عربية هي الإمارات والعراق وسوريا ولبنان في مجموعة واحدة مع إيران وكوريا الجنوبية، فيما تواجه السعودية مهمة صعبة أمام اليابان وأستراليا في الثانية التي تضمّ أيضا الصين وعمان وفيتنام.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق عالمي.

ويمتد الدور الحاسم على عشر جولات في 2 و7 أيلول/سبتمبر، 7 و12 تشرين الأول/أكتوبر، 11 و16 تشرين الثاني/نوفمبر، 27 كانون الثاني/يناير 2022، و1 شباط/فبراير 2022، قبل أن يختتم في 24 و29 آذار/مارس 2022. – (أ ف ب)