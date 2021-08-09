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نقل مباراة الفيصلي والبقعة من عمان إلى السلط

منذ 4 ساعات

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عمان- الغد – قرر اتحاد كرة القدم، نقل مباراة فريقي الفيصلي والبقعة المقررة عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد عمان، لتقام بنفس التوقيت على ستاد الأمير حسين بالسلط.
وتقام المباراة في اطار منافسات الاسبوع الثالث عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.
وياتي قرار نقل المباراة من عمان إلى السلط، بناء على عقوبة اللجنة التأديبية التي قررت معاقبة الفيصلي بنقل أول مباارة رسمية من ملعبه إلى ملعب خارج عمان.

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