نقل مباراة رسمية للفيصلي خارج ارضه وايقاف العدوان 6 مباريات

عمان -الغد – قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، نقل أول مباراة رسمية بيتية للنادي الفيصلي لتقام خارج محافظته وخارج المحافظة التي يوجد فيها ملعبه البيتي.

وجاء هذا القرار على خلفية تقارير مباراة الفيصلي أمام الحسين اربد، التي جرت يوم 25 الشهر الماضي، والتي اشارت إلى مخالفات ارتكبها جمهور الفيصلي، ما استدعى اتخاذ هذه العقوبة..

كما تقرر ايضا ايقاف عضو الاجهزة الادارية في النادي الفيصلي سلطان بكر العدوان 6 مباريات رسمية وتغريم النادي 2500 دينار، وعدم السماح له بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار والمنصة الرسمية اثناء فترة الايقاف، وذلك على ضوء التقرير المقدم بحقة بعد مباراة فريقه امام الوحدات والتي انتهت لمصلحة الوحدات 1-0 يوم 21 شهر تموز (يوليو) الماضي.

كما قررت اللجنة ايقاف عضو النادي الفيصلي ناصر لوكاشا 6 مباريات رسمة وتغيرم النادي 2500 دينار ولا يسمح له بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار والمنصة الرسمية اثناء فترة العقوبة.

وقررت اللجنة ايضا اليوم الإثنين، تغريم نادي الحسين اربد، بسبب مخالفات جمهوره في المباراة الأخيرة امام الفيصلي.

كما قررت اللجنة ايقاف لاعب نادي عمان اف سي يزيد ابو زيد مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 400 دينار لذات نصوص المواد، وايقاف مدرب اتحاد إيقاف مدرب نادي اتحاد مادبا حمزة محمد سرار 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 500 دينار ولا يسمح له بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار ويسمح له بالتواجد فقط على مدرجات الملعب والمنصة الرسمية اثناء فترة الإيقاف.

إيقاف مدرب نادي اتحاد مادبا حمزة الشوابكة 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 300 دينارا، ولا يسمح له بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار ويسمح له بالتواجد فقط على مدرجات الملعب والمنصة الرسمية اثناء فترة الإيقاف.

إيقاف لاعب نادي اتحاد مادبا حازم حسن الجهران مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 400 دينارا، وإيقاف لاعب نادي الجويدة يوسف عبدالغني ابوحلاوة مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 400 دينار.

كما قررت اللجنة اعتبار نادي صما خاسرا للمباراة بنتيجة 0-3 ما لم تكن النتيجة الفعلية للمباراة أكثر من ذلك لصالح الفريق الآخر وتغريم النادي مبلغ 300 دينارا، وتغريم نادي القادسية مبلغ 100 دينار.

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