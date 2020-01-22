نقل مباريات تصفيات كرة القدم داخل الصين بسبب فيروس كورونا

بكين – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاربعاء عن نقل مباريات ضمن تصفيات اولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم النسائية مقررة في شباط/فبراير المقبل الى مكان آخر في شرق الصين، بعدما كان مقرر اقامتها في مدينة ووهان، المركز الاساسي للوباء الجديد “فيروس كورونا” الذي أودى بحياة تسعة اشخاص وأصاب المئات في البلاد.

وستخوض منتخبات الصين، تايوان واستراليا مبارياتها المقررة في ووهان بين الثالث والتاسع من الشهر المقبل، في المواعيد عينها، ولكن في مدينة نانكين بناء على اقتراح الاتحاد الصيني للعبة، وذلك وفق ما أشار الاتحاد الآسيوي في بيان.

وهدد الاتحاد التايواني بالانسحاب من التصفيات في حال اقيمت المباريات في ووهان مؤكدا ان الاولوية لسلامة اللاعبات.

وأفادت السلطات الصينية عن مقتل تسعة اشخاص واصابة ما لا يقل عن 440 بالفيروس، وهو نوع جديد من فئة “فيروس كورونا” تم رصده في كانون الاول/ديسمبر الفائت في سوق كبيرة للمأكولات البحرية والاسماك في ووهان.

انتشر هذا الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي الى خارج الصين وتم تشخيصه ايضا في اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب تايلندا، تايوان والولايات المتحدة.

وقد يسبب وباء من فئة “فيروس كورونا” أمراضا معتدلة عند الانسان (مثل الزكام) أو أخرى أكثر خطورة مثل الـ “سارس” (متلازمة التنفس الحاد والوخيم).

كما وأفادت وكالة الانباء اليابانية “كيودو” أن الوباء سيتسبب بنقل تصفيات منافسات الملاكمة لطوكيو 2020 الى مكان آخر، اذ كانت مقررة ايضا في ووهان في شباط/فبراير المقبل.– (أ ف ب)