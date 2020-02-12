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نقل مباريات معان في بطولة تحت 15 عاما الى ملعب الهاشمي

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – قررت دائرة المسابقات في اتحاد الكرة نقل المباريات البيتية لفريق معان في بطولة البنك العربي تحت 15 عاما  لتقام على ملعب الهاشمي بدلاً من مجمع الاميرة هيا في معان، بناءً على طلب النادي.

وحسب التعديل فان مباريات معان البيتية في البطولة اصبحت كالاتي:

معان × سحاب السبت 15/2/2020 ملعب الهاشمي الساعة 2:30

معان × الاهلي السبت 29/2/2020 ملعب الهاشمي الساعة 2:30

معان × السلط السبت 14/3/2020 ملعب الهاشمي الساعة 3

معان × شباب الاردن السبت 28/3/2020 ملعب الهاشمي الساعة 4

معان × الرمثا السبت 11/4/2020 ملعب الهاشمي الساعة 4

معان × الفيصلي السبت 18/4/2020 ملعب الهاشمي الساعة 4

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