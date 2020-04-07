نقل مسن الساحة الهاشمية إلى دار للرعاية

عمان- أودعت كوادر وزارة التنمية الاجتماعية أحد المسنين الذي ظهر بحالة إجهاد في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إحدى دور رعاية كبار السن، بحسب الناطق الاعلامي في الوزارة أشرف خريس.

وقال خريس لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تلقت معلومات عن وجود مسن في الساحة الهاشمية، حيث تحركت كوادرها إليه، وتم إيداعه في إحدى دور رعاية كبار السن.

وبين خريس، أن المسن منتفع من صندوق المعونة الوطنية، ولديه ثلاثة أبناء تخلوا عنه، ويسكن وحيدا في بيت مستأجر، مؤكدا انه سيخضع لفحوصات طبية، ولجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها الوزارة على دور ومراكز الإيواء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال انه سيتم عزل المسن لمدة 14 يوما قبل دمجه مع منتفعي دار رعاية كبار السن.

وأشار إلى ان مراكز كبار السن والبالغ عددها 10 مراكز، تقدم خدماتها إلى 393 مسنا ومسنة في القطاعين التطوعي والخاص، وتقدم خدمات الرعاية وتأمين احتياجاتهم، مع مراعاة اجراءات السلامة والوقاية، وتتابع الوزارة أحوالهم بموجب تقارير ترسلها هذه الدور لمدراء التنمية الاجتماعية التابعة لهم يوميا.-(بترا)