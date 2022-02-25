نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى فرنسا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرج الروسية إلى ستاد “دي فرانس” في فرنسا، وذلك على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.

وقال يويفا في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، “عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم اجتماعا استثنائيا في أعقاب التصعيد الخطير للوضع الأمني في أوروبا”.

وأضاف البيان، “قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/22 للرجال من سانت بطرسبرج إلى ستاد “دو فرانس” في سان دوني، ستُلعب اللعبة كما هو مقرر مبدئيًا يوم السبت 28 أيار في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا”.

وتابع البيان، “في اجتماع اليوم، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا أن الأندية الروسية والأوكرانية والمنتخبات الوطنية المتنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستلعب مبارياتها على أرضها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر”.

وأضاف البيان: “كما قررت اللجنة التنفيذية البقاء على أهبة الاستعداد لعقد المزيد من الاجتماعات الاستثنائية، على أساس منتظم ومستمر عند الاقتضاء، لإعادة تقييم الوضع القانوني والواقعي أثناء تطوره واعتماد المزيد من القرارات حسب الضرورة”.

–(بترا)