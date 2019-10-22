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نقل نهائي كأس الاتحاد الاسيوي الى شنغهاي

منذ 22 دقيقة

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كوالالمبور – أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الثلاثاء نقل نهائي مسابقة كأس الاتحاد بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه 25 أبريل (نيسان) الكوري الشمالي المقررة في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في بيونغ يانغ إلى مدينة شنغهاي الصينية، وذلك بعد اسبوع من مباراة جدلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية اقيمت دون جماهير ونقل تلفزيوني.

وجاء في بيان الاتحاد القاري: “نظرا للعقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية، حذر الشركاء التجاريون للاتحاد الاسيوي .. من التحديات في انتاج وبث المباراة النهائية، وهي واحدة من أكثر الاحداث المتوقعة في روزنامة الاتحاد الاسيوي”. (أ ف ب)

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