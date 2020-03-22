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نقيب أصحاب المخابز: ننتظر صدور تصاريح العمال

منذ ساعة واحدة

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عمان- قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي، إن النقابة بانتظار صدور تصاريح العمل لعمال المخابز، مضيفا إن العاملين في المطاحن وناقلي الطحين وموزعي الخميرة حصلوا على التصاريح اللازمة لعملهم.
وأضاف الحموي بتصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المخابز ستعمل لساعات إضافية قبل السماح بالتجول بهدف تجهيز المخبوزات بوقت مسبق، موضحا أن معدل الاستهلاك للطحين في الظروف الطبيعية الاعتيادية يبلغ نحو الفي طن من الطحين.-(بترا)

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