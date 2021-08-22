نقيب أصحاب شركات التخليص يطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة

عمان– طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الحكومة والجهات المختصة بإعادة فتح معبر المدورة الذي يربط الأردن مع السعودية بسبب الخسائر الكبيرة الذي تكبدتها شركات التخليص والقطاعات الخدماتية في المركز الجمركي، بالإضافة إلى خسائر خطوط الترانزيت.

وقال أبو عاقولة في بيان اليوم الأحد، إن المركز الجمركي يغذي جميع المحافظات والخطوط القادمة من مصر إلى السعودية، ومن السعودية إلى الأردن، وهو مغلق منذ آذار من العام الماضي لحصر العمل بنظام “باك توباك” في مركز حدود العمري حينها.

وانخفض عدد البيانات التي كان ينجزها المركز قبل الجائحة من صادر ووارد وترانزيت وخروج في 2021 -بحسب أبو عاقولة- إلى 14 بياناً جمركياً أنجزت باستثناء من 2660 بياناً جمركياً في 2020 قبل الإغلاق، أما في 2018 و2019 فبلغ عدد البيانات 14745 بياناً جمركياً و13942 بياناً جمركياً على التوالي.

وطالب بإعفاء الشركات العاملة في جمرك المدورة والتي تشغّل أبناء محافظات الجنوب من الإيجارات والرسوم المفروضة عليها عن فترة الإغلاق، خاصة أنها مستعدة للالتزام بوسائل الوقاية والشروط الصحية والاحترازية كافة.-(بترا)