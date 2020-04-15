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نقيب الأطباء: المتطوعون عالجوا أكثر من 8 الآف حالة مرضية

منذ ساعة واحدة

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عمان – قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إن مئات الأطباء المتطوعين شاركوا بمعالجة 7144 حالة مرضية مختلفة ومرافقة سيارات الدفاع المدني خلال الفترة من 19 آذار ولغاية 14 نيسان الحالي بواقع 8136 زيارة، منها 992 حالة طارئة.
وأشار العبوس لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى النقابة أطلقت منذ بداية الأزمة مبادرة وطن من خلال لجنة الطوارئ المنبثقة عن النقابة لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية ولمنع اختلاط المرضى.
ولفت إلى معالجة 7144 حالة في الميدان، واجراء عمليتي ولادة في سيارات الدفاع المدني، اضافة إلى توزيع وتوصيل 36468 وصفة طبية خلال تلك الفترة على عدد من المستشفيات والمراكز الصحية والتعامل مع 481 حالة جراحية منزلية، وتدريب أكثر من 150 طبيبا متطوعا للتعامل مع فيروس الكورونا واجراءات السلامة العامة.
وقال إن اطباء متطوعين وزعوا على 19 فندقا من فنادق الحجر الصحي، واجروا 2526 فحصا ومتابعة لمحجورين بالفنادق، إضافة لتأمين الادوية المزمنة لمرضى الحجر مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة. (بترا)

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