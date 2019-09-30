نقيب الأطباء: ندعم حق المعلم دون ظلم الطالب

عمان- الغد- أكد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، وقوفه مع المعلمين لنيل حقوقهم، وأن نقابة الأطباء لن تتخلى عن حقهم في التعبير المشروع عن المطالبة بحقوقهم.

وقال العبوس في بيان أصدره اليوم الاثنين، “نحن مع المعلم لنيل حقه لكن دون أن يكون هناك ظلم لطرف ثالث لا بواكي لهم الا وهم الطلاب”.

وتاليا نص البيان:

“وقوفنا مع المعلم لنيل حقوقه ليست بالامر الجديد وتم اصدار بيانات في حينها تؤكد على ذلك !

نقابتي الاطباء واطباء الاسنان ممثله بنقيبيها في مجلس النقباء بادرتا بحسن نيه بايثار المعلمين على انفسهم باقتراح زيادة علاوتهم 30 بالمائة ويضاف لها زيادة على المبلغ لاصناف المعلمين حسب درجاتهم وحتى لو وصلت نسبة علاوتهم لما يأخذه الاطباء واطباء الاسنان وهي تقريبا 150 بالمائة؜ ومن ساواك بنفسه لم يظلمك وللامانة لاقى ذلك موافقة بعض النقباء واعتبروه ايثارا منا للمعلمين على انفسنا

ومن اجل ان لا يحتج احد بقوله ان ذلك سيفتح الباب لباقي النقابات لطلب الزيادة لم تصر نقابتي الاطباء واطباء الاسنان على طلب الزياده لهم لفتح الباب امام المعلمين لنيل حقوقهم

ان الاختلاف في التعبير عن الحقوق لا يعني اطلاقا اننا لسنا مع المعلم في التعبير المشروع عن حقوقه

لقد اجتهد المجلس حول التكتيك وهو اخراج طلاب الطبقه الوسطى والفقيره ويشكلوا 70 بالمائة من الطلاب من هذه الازمة بما يحفظ حقوقهم ويمكن لهم نفس الفرصة مع طلاب المدارس الخاصة ابناء الاغنياء ! خصوصا انهم سيتقدموا لنفس امتحان التوجيهي وبنفس الزمن ويتنافسوا على نفس مقاعد الجامعات

ولا يعني ذلك اننا لسنا مع المعلم بل معه لنيل حقه لكن دون ان يكون هناك ظلم لطرف ثالث لا بواكي لهم الا وهم الطلاب

واكرر كرامة المعلم من كرامة الوطن ويهمنا بل ونصر ان يتلقى ابناؤنا العلم والمثل العليا من معلم وفرنا له كل سبل العيش الكريم والحفاظ على كرامته ولن نتخلى عنه في التعبير المشروع عن مطالبه ومعه باذن الله الى ان يصل لحقوقه”.