نقيب الصيادلة: الهيئة العامة صاحبة القرار في إجراء الانتخابات

عمان- الغد- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، انه سيقوم بالعرض على مجلس النقابة مقترح دعوة الهيئة العامة للاجتماع في نهاية شهر تشرين الاول المقبل في حال لم ترد الحكومة على مطالب النقابات المهنية حول المواد القانونية التي تم إرسالها من قبل النقابات.

واضاف الكيلاني ان الهيئة العامة ستكون صاحبة القرار في اجراء انتخابات تكميلية للمجلس او احتساب المدة القانونية للمجلس من تاريخ اجراء الانتخابات تمهيدا لاجراءها بالوقت الذي ستحدده الهيئة العامة للنقابة.

وقال انه لم يعد امام مجلس النقابة اية خيارات اخرى في ظل عدم الرد الحكومي على الاستفسارات القانونية التي ارسلت من قبل النقابات المهنية، مشيرا الى ان هذا هو المخرج الوحيد للمجلس نظرا لكون الهيئة العامة هي صاحبة الولاية العامة .