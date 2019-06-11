نقيب الصيادلة يؤكد أهمية تخفيض أسعار الأدوية

عمان- الغد- أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن نقابة الصيادلة ترحب بقرارات لجنة تسعير الأدوية التي اقتربت من إنهاء عملها لوضع بنود جديدة لتسعير الأدوية وتخفيض عدد كبير منها.

وأضاف الكيلاني أن نقابة الصيادلة ملتزمة بقرارات لجنة التسعير، وأن المصلحة الوطنية أهم وفوق كل اعتبار، مبينا أن “الصيادلة” تسعى دوماً للوقوف الى جانب الأردنيين وضمان حقوقهم، والتأكيد على دعم المؤسسة العامة للغذاء و الدواء للرقابة على أسعار الدواء وضمان جودته وتوفره في الأسواق لكافة المواطنين.

وشدد الكيلاني على الوقوف إلى جانب المواطن والتأكيد على أهمية تخفيض أسعار الأدوية ضمن القوانين المنظومة.