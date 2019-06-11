نقيب الفنانين يرد على مطربين انسحبوا من مهرجان جرش

عمان الغد– رد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، على إعلان عدد من الفنانين الانسحاب من مهرجان جرش للثقافة والفنون للعام 2019، لاعتراضهم على العرض المقدم إليهم من نقابة الفنانين.

وقال الفنانون في بيان “إن رفضهم المشاركة في مهرجان جرش في دورته الحالية جاء إثر العرض المقدم لهم من إدارة نقابة الفنانين”.

بدوره أكد الخطيب في حديث لصحيفة “الغد” أن البيان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق نظرا لعدم توقيع أي فنان منهم على عقود بالنقابة فيما يتعلق بمشاركتهم في مهرجان جرش.

وأضاف الخطيب أن النقابة تعمل على رفع قيمة الفنان الأردني في مهرجان “جرش” والمهرجانات الوطنية والعربية والدولية دوما، مشيرا الى أن النقابة حصلت على مبلغ 120 ألف من وزارة الثقافة لتغطية أجور الفنانين في مهرجان جرش.

ولفت النقيب إلى أن المبلغ سيوزع بتفاوت على الفنانين الأردنيين وحسب المعتاد والمتعارف لدى النقابة في تحديد الأجور، مؤكدا أن النقابة لن تسمح بالتقليل من مستوى عطاء الفنان الأردني وما يصرف لقاء عمله وجهده.

وأشار الخطيب إلى أن الفنانين الذين أعلنوا انسحابهم لم يوقعوا عقودهم لتأكيد المشاركة، وهو ما استهجنه النقيب معللاً أن هناك غايات قد تكون انتقامية للتقليل من جهد النقابة دون دراية ربما من البعض.

ويعوّل النقيب على وعي الفنان الأردني بالتحرّي والدقة قبيل الإعلان عن مواقفه، مؤكدا حرص النقابة على توفير الاجور وفقاً لمسيرة الفنان منذ بداياته حتى اليوم، موضحا أن بعض الأسماء ستصل أجورها بين 1500- 2000 دينار.

وأكد النقيب مشاركة أكثر من 56 مطرباً أردنيا إلى جانب 70-80 عازفاً ضمن فعاليات المهرجان. بالاضافة الى حوالي 12 مسرحية وعددا كبيرا من الممثلين.

واعتبر الخطيب أن الاهتمام بالفنان الأردني لهذا العام سيكون أيضا عبر المؤتمرات الصحفية لأول مرة ضمن مهرجان جرش، وسيقدم منهم فقرات بالتزامن مع حفلات الفنانين العرب على المسرح الجنوبي والشمالي وغيرها من أماكن المهرجان.

وتعد مشاركة الفنان الأردني ضمن مهرجان جرش لهذا العام من أوسع المشاركات في الفعاليات الأردنية من حيث الجودة والنوعية والعدد.