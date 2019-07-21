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نقيب المحامين: نظام الفوترة “فاشل”

منذ 3 ساعات
مازن ارشيدات نقيب المحامين

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محمد الكيالي

عمان – وصف نقيب المحامين، مازن رشيدات، نظام الفوترة بـ”الفاشل” والمخالف للدستور الأردني وإرادة جلالة الملك الداعية لأخذ رأي النقابات المهنية في القضايا التي تهم الوطن والمواطن خاصة فيما بتعلق بالتشريعات الضريبية.

وأوضح رشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مقر النقابة، أن مجلس النقابة بقراره القاضي عدم الالتزام بنظام الفوترة، جاهز لتحمل عقوبة الحبس وخلفه الهيئة العامة للنقابة، مبينا في ذات الوقت، أن هناك فرصة أخيرة ضمن “مهلة بسيطة” للوصول إلى تفاهمات حول نظام الفوترة الضريبي، وأنه في حال تم تعديله، فإن النقابة والمحامين هما أول من سيلتزم فيه وستبتعد عن تنفيذ إجراءات تصعيدية من الممكن أن تعلنها لاحقا.

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