نقيب المقاولين: لدينا حق في الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار

عمان- الغد- أكد نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب عزم النقابة على القيام بدورها في تنفيذ قانون وتعليمات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار الذي بدأ العمل به مؤخرا.

جاء ذلك خلال الاجتماع عقدته النقابة لامناء سر الفروع واللجان الاستشارية فيها، ومقرري اللجان الداخلية، وتم خلاله استعراض اهم بنود النظام ودور النقابة في لجان التفتيش الخاصة بتطبيق القانون، ضمن تعديلات قانون البناء الوطني التي صدرت في ايار /2018 الذي يعنى بتطبيقه في مختلف المشاريع بالتنسيق مع مجلس البناء الوطني وجميع الجهات ذات العلاقة من امانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف المحافظات .

ودار خلال اللقاء نقاشاً تم خلاله التطرق الی اهم بنود القانون والنظام و التعليمات، وقدم مدير الدائرة القانونية الاستاذ موسى النسور في النقابة شرحا حولها.

فيما قدم مدير الدئرة الفنية المهندس خالد المعايطة شرحا حول الاجراءات وتعليمات الرقابة والتفتيش.