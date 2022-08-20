“نقيب المقاولين” يستقبل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين

استقبل نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري، في دار النقابة معالي المهندس علاء الدين الأعرج رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين .

وأكد الخضيري على مدى قوة علاقة الأخوة والترابط التي تجمع بين المقاولين في البلدين الشقيقين.

وأكد نقيب المقاولين على استمرار التعاون بين النقابة والاتحاد الفلسطيني في مختلف المجالات التي تخدم القضايا الوطنية وقضايا المقاولين على حد سواء.

ولفت الخضيري على دور النقابة الوطني المستمر، تجاه دعم صمود الأشقاء في فلسطين ، وذلك من خلال مشاركتها في اللجنة العليا للإعمار في فلسطين – بالأردن المكونة من ( نقابة المقاولين ونقابة المهندسين و جمعية المستثمرين، بالتعاون مع غرفتي صناعة وتجارة الأردن ).

وأكد الخضيري بأن اللجنة العليا للإعمار في فلسطين – بالأردن وبمظله من الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، لم تدخر جهداً إلا وقدمته لدعم أهل غزة وصمودهم في وجه العدوان الغاشم.

بدوره تحدث رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الدين الأعرج، عن حجم المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني عامة وقطاع المقاولات خاصة ، وذلك بسبب شح صرف الدفعات المالية للمقاولين، وقلة العمالة الفلسطينية، بالإضافة إلى الارتفاع المتسارع في أسعار مواد الخام نتيجة حصار دولة الاحتلال والحروب الخارجية.

وشكر الأعرج نقيب المقاولين الأردنيين وأعضاء المجلس والهيئة العامة للنقابة على دورهم الحيوي والمستمر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام، والمقاولين الفلسطينيين بشكل خاص، مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون في المشاريع القادمة، موجها الدعوة لنقيب وأعضاء المجلس لزيارة الضفة الغربية بالقريب العاجل.