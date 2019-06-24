نقيب المقاولين يطالب بإلغاء تأشيرة الدخول للعراقيين

عمان– طالب نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب من الحكومة يوم أمس، إلغاء شرط تأشيرة الدخول على المواطنين العراقيين لما في ذلك مصلحة مشتركة بين البلدين.

وأضاف اليعقوب أن العراق الآن تعافى أمنيا، وهناك حجم استثماري كبير أمام مختلف القطاعات في السوق العراقي أهمها أن شركات المقاولات الأردنية ستنفذ مشاريع إنشائية وبنية تحتية في العراق.

وأكد اليعقوب أثناء لقاء جمعه مع صحافيين بحضور نقيب المقاولين العراقيين المهندس علي السنافي ان العراق يطرح حاليا أمام شركات المقاولات العربية والعالمية عطاءات بقيمة 100مليار، لغايات إعادة إعمار العراق.

فيما قال السنافي إن بلاده الظروف الأمنية في العراق مستقرة للغاية، لافتا ان المقاول الأردني مرحب به داخل العراق كان في بلده الأردن.