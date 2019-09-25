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نقيب الممرضين: اتفاقية مع جمعية المستشفيات الخاصة لحل قضايا الممرضين

منذ 51 دقيقة

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عمان- الغد– اتفقت جمعية المستشفيات الخاصة ونقابة الممرضين على توقيع اتفاقية يتم من خلالها التوصل الى حل للقضايا المشتركة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مجلس نقابة الممرضين برئاسة نقيب الممرضين خالد ربابعة برئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.فوزي الحموري ومجلس ادارة الجمعية.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تتعلق بمنتسبي النقابة العاملين في مستشفيات القطاع الخاص، ومن بينها الحد الأدنى لرواتب الممرضين في مستفشيات القطاع الخاص، وتأخر صرف رواتب الممرضين في بعض المستشفيات الخاص، والتمريض الأجنبي في القطاع الخاص، وانتقال
الممرضين بين المستشفيات في القطاع الخاص.
وطالبت النقابة بتسليمها نسخ من عقود عمل منتسبيها في المستشفيات الخاصة.
وقال ربابعة ان النقابة والجمعية ستقومان بمراجعة هذه المقترحات و الدعوة لعقد لقاء يتم من خلاله التوقيع على الاتفاقية بين الجمعية و النقابة .
وكانت لجنة القطاع الخاص في النقابة قد قامت بجمع و مناقشة القضايا التي تهم الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في القطاع الخاص وتم عرضها على مجلس النقابة والذي قام بمناقشتها مع الجمعية.

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