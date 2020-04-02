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“نقيب الممرضين: يطالب باستثناء الممرضين والأطباء من التصاريح الإلكترونية

منذ 52 دقيقة
شعار نقابة الممرضين
شعار نقابة الممرضين

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عمان – الغد – دعا نقيب الممرضين خالد ربابعة لاستثناء الممرضين والأطباء في القطاعين العام والخاض من التصاريح الالكترونية حتى يتمكنوا من الوصول الى مواقع عملهم.
وقال ربابعة في تصريح صحفي، إن الممرضين يجدون صعوبة كبيرة في الوصول الى اماكن عملهم ونسبة كبيرة منهم لم يعودوا قادرين الى التوجه الى مكان عملهم لعدم حصولهم على التصاريح الالكترونية، وان عدم استثنائهم سيؤثر على الخدمات الصحية التي يقدمونها في كافة أنحاء المملكة.
وبين انه تواصل مع وزير الصحة د. سعد جابر مطالبا باستثناء الممرضين والاطباء من التصاريح الالكترونية لضمان ديمومة عملهم في هذه الفترة الصحية الحساسة التي تمر بها المملكة في مواجهة فايروس “كورونا”.

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