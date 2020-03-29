نقيب تجار المواد الزراعية يدعو لتعديل آلية ايصال المستلزمات

وادي الأردن- دعا نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية محمد الحديدي، إلى تعديل آلية ايصال مستلزمات الانتاج الزراعي للمزارعين التي جرى الاتفاق بشأنها مع وزارة الزراعة؛ تسهيلا على المزارعين وشركات المواد الزراعية.

وقال الحديدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن آلية تسليم المبيدات والأسمدة والمستلزمات الزراعية الضرورية تقضي بقيام مهندس زراعي واحد بتسجيل الاحتياجات الضرورية للمزارع، من أسمدة ومبيدات ومواد زراعية أخرى، ثم تحريرها من المستودع بنفسه وإيصالها للمزرعة فقط ضمن منطقة مكشوفة دون أية مخالطة مع عدم فتح أي محلات التجزئة.

وبين أنه ووفقا لآلية معينة، جرى تفويض تصريح واحد لكل شركة زراعية والبالغ عددها 250 شركة من أصل أكثر من 500 شركة عاملة، فيما يتم استلام الطلبيات عبر الهاتف وتحميل المواد من المستودعات في عمان وتوصيلها مباشرة إلى كل مزرعة ضمن الأغوار والمناطق الزراعية الأخرى.

وأشار إلى استلام وتوزيع 50 تصريحاً من خلال النقابة للشركات الزراعية فقط المتخصصة بالبذور والمبيدات والأسمدة ومصانع انتاج ومستلزمات زراعية أخرى، معتبرا أن هذا العدد لا يفي بمتطلبات القطاع الزراعي.

وقال الحديدي إن الآلية المتبعة منذ عدة أيام ثبت عدم فاعليتها لخدمة القطاع الزراعي، لافتا إلى أن اعطاء المجال لشركات المواد الزراعية بتقديم خدماتها المختلفة للمزارعين لا يشكل خطرا كونها الموردة للمبيدات والأسمدة والبذور والعبوات الزراعية والمشاتل.

وتابع: في حال السماح لها بالعمل لن تكون مقصدا للمواطنين، علاوة على توفيرها للتوصيل الآمن من خلال مخولين باستخدام المبيدات والاسمدة والمواد الزراعية المختلفة مع الاستعداد التام للعمل بالحد الأدنى من المهندسين الزراعيين، داعيا إلى فتح محال المواد الزراعية لخدمة المزارعين في مناطقهم والتي هي بالأصل لا تمثل بؤرة لتهافت وتجمعات المواطنين.

وحذر الحديدي من ضياع مخزون استراتيجي من المنتوجات الزراعية نظرا لما يعانيه المزارعون من آثار سلبية جراء العاصفة الجوية الأخيرة، وحساسية المنتجات الزراعية للظروف البيئية ما يستدعي القيام بالعمليات الزراعية الرئيسة من ري ورش مبيدات وعلاجات وتسميد وتلقيح نخيل وغيرها، وبما يحد ايضاً من انتشار الأوبئة الزراعية وديمومة الإنتاج الزراعي.

وكان مزارعو وادي الاردن شكوا من عدم قدرتهم على شراء مستلزمات الانتاج الزراعي والمبيدات والعلاجات الزراعية الضرورية لمزارعهم ، نظرا لعدم السماح بفتح محال بيع المواد الزراعية في مختلف مناطق الأغوار .

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن، عدنان الخدام لـ (بترا)، إن عدم السماح بفتح محال المواد الزراعية بات يهدد المحاصيل الزراعية، التي تحتاج إلى عناية خاصة بعد تأثر المزروعات في الأغوار جراء موجة الرياح الأخيرة.

ونبه إلى أن الآلية التي تتبعها وزارة الزراعة حاليا وحصرها توريد المستلزمات الزراعية بالشركات الزراعية البعيدة عن الأغوار غير مجدية للمزارع، وهو بحاجة إلى إعادة النظر بقرار اغلاق محال المواد الزراعية والتي لا تشهد بالعادة تجمعات بشرية كبيرة تتسبب بالعدوى.

وطالب الخدام بفتح محال المواد الزراعية لمدة يومين بالأسبوع في ساعات محددة لتلبية حاجة المزارعين الملحة وضمان نجاح خطة استدامة الانتاج الزراعي في ظل الظروف الراهنة. (بترا)