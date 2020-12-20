نقِّ_كلمتك.. حملة يطلقها معهد الإعلام الأردني لمكافحة التطرف

عمان- الغد- أطلق معهد الإعلام الأردني حملة توعية عبر وسم #نقِّي_كلمتك، تضمنت مجموعة من الرسائل البصرية والصوتية، وصلت أكثر من 50 ألف متابع لمنصات التواصل الاجتماعي وعدد من الإذاعات المحلية، ضمن مشروع “تعزيز قدرات الإعلام الأردني في مكافحة التطرف والإرهاب من منظور التربية الإعلامية وجودة المحتوى والأداء الإعلامي” بدعم من مركز هداية لمكافحة التطرف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وبث المعهد في الفترة ما بين تشرين ثاني وكانون أول، 15 رسالة صوتية وبصرية أعدّها لمنصات شركائه الإعلاميين المحليين، على وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، وتويتر وإنستغرام) والإذاعات المجتمعية، تعمل على استبدال عبارات لائقة وتراعي الفروقات بين أفراد المجتمع، بمحتوى مسيء دارج في الأحاديث اليومية، يساهم في رواج خطاب الكراهية والتمييز تجاه فئات مختلفة من المجتمع ما يعزز التطرف والتطرف العنيف.

وهدف المعهد بالتعاون مع شركائه في المشروع، والذين ساهموا في نشر رسائله؛ كإذاعات صوت العقبة، وجامعة الطفيلة التقنية والكرك وحسنى وراديو النجاح عبر الإنترنت، إلى تجويد الخطاب المتبادل عبر المنصات الإعلامية المختلفة من منظور التربية الإعلامية والمعلوماتية، من خلال حملة #نقِّي_كلمتك التي لقيت تفاعلاً ملموساً باعتبار أن محتواها غير تقليدي ومباشر ومفيد، حسبما أشار طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الطفيلة من مستمعي إذاعتها.

في حين اعتبر بعض المعلّقين على وسائل التواصل الاجتماعي للمعهد ومنصات الإعلاميين المشاركين، أن مضمون الرسائل “صادم” وغير متوقع، إلا أنه واقعي ومستخدم رغم إساءته وتأتي الحملة لمعالجته بطريقة غير اعتيادية. فيما علّق البعض أن اسم الحملة يحفز التفكير فيما نقوله يومياً دون قصد، حيث أن الحملة دعت لانتقاء الكلمات المناسبة أو جعلها “نقية” من الإساءة، وتجنب خطاب الكراهية في رسائل صوتية وبصرية قصيرة جداً لا تتجاوز 30 ثانية فقط.

ويدعو المعهد الراغبين بالإطلاع على الرسائل ومشاركتها من الإعلاميين والصحافيين وناشطي المجتمع المحلي عبر الروابط المرافقة.

لمشاركة الرسائل مباشرة من صفحات معهد الإعلام الأردني يمكنك استخدام وسم “#نقي_كلمتك” على كل من فيس بوك، وإنستغرام، وتويتر.

رابط تحميل الرسائل الصوتية:

https://drive.google.com/drive/folders/1OYAU4rIS7-kKAAhus5C-iBAHs_ZeQuAI?usp=sharing

رابط تحميل الرسائل البصرية:

https://drive.google.com/drive/folders/12m1v3An_f4RoW2l2gQSJ59mPM6hCY7IX?usp=sharing