نكسة في برشلونة بعد استقالة 6 من أعضاء إدارته

برشلونة – مني نادي برشلونة بنكسة كبيرة بإعلان ستة من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالتهم من مناصبهم، مطالبين الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بإجراء انتخابات مبكرة بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

Barcelona in crisis as six directors resign citing the way club is being run | @sidlowe https://t.co/LAt3tR1lF1

— Guardian sport (@guardian_sport) April 10, 2020