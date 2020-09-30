“نكهات عائلية”.. 13 عاما من الصحة والسعادة

عمان – الغد – أصدرت المرجع للمطبوعات عدد شهر أيلول من مجلة نكهات عائلية.

تماشيًا مع شعار المجلة وعيدها 13، ويركز هذا العدد على الصحة والسعادة ويقدم نصائح عن أهمية تحديد علامات الإرهاق العاطفي وكيفية التغلب عليه مع المستشارة في العلاقة الزوجية مريم حكيم.

بهذه المناسبة أيضاً تقدم لنا الجمعية الملكية للتوعية الصحية بعض النصائح من أجل حياة وقلب صحيين، كم تعرض لنا اختصاصية علم نفس التربوي دينا هلسة نصائح عن كيفية تحفيز ذاكرتنا، وتشرح أسباب النسيان.

يحتوي هذا العدد على الكثير من الوصفات ابتداء من أكلات سهلة وسريعة لـ لارا عبد الهادي، وصفة كعكة الفستق الحلبي الخالية من الجلوتين، لـ بنان غرايبة وختاماً باطباق ايطالية وأكلات من زمان.

إلهاماً من الظروف الراهنة في زمن الكورونا، ومن خلال صفحات الأزياء في مجلة نكهات عائلية، تم استخدام الأقنعة بطريقة غير تقليدية.

مجلة نكهات عائلية هي مجلة شهرية تلتزم بتزويد الأهل بمعلومات ونصائح لتطوير علاقاتهم الزوجية وأدوارهم في الأمومة والأبوة، كما تمنح مقدمي الرعاية نصائح داعمة لهم وتزود العائلة وأطفالها ويافعيها بنصائح للنمو في بيئة سعيدة وصحية.