“نمضي معا لنتعلم”.. جامعيون يساندون طلبة المدارس بشرح المواد

معتصم الرقاد

عمان- أطلق مجموعة من طلاب الجامعات الاردنية مبادرة “نمضي معا لنتعلم” لتقديم المساعدة لطلبة المدارس، وذلك بشرح الدروس لهم في ظل جائحة كورونا، وبمختلف صفوفهم قبيل الامتحانات، تحت اشراف الدكتور محمود الدلاهمه.

وقالت مسؤولة المبادرة الطالبة براءة داوود، “تم إطلاق هذه المبادرة بهدف مساعدة أكبر شريحة ممكنة من الطلبة غير القادرين على الوصول إلى العلم في خضم الأوضاع الراهنة، وما عليه الحال من بعد عن التعليم، وعدم قدرة الكثيرين على توفيره والحصول عليه، ورأينا الكثير من الذين يعانون هذه الحالة، مما دفعنا الى إطلاق مبادرة نمضي معا لنتعلم “.

وأضافت الطالبة داوود، “نمضي معاً لنتعلم، مبادرة إنسانية بحتة انطلقت من قلب الأردن الهاشمي، من أم الجامعات، ومن طلبة دافعهم ووقودهم للعمل الإنسانية”

وقالت عضو في المبادرة الطالبة ربى حمودة “بسبب فيروس كورونا، والذي أثر بشكل سلبي على الظروف الدولية والاقتصادية والتعليمية، فهذا أثر على الطالب معنويا وتعليميا بسبب الوضع المادي وعدم توافر أجهزة تساعد الطالب على التعلم، وهذا ما جعلنا نبادر بتقديم حصص تعليمية للطلبة، ولمختلف الاعمار، بهدف مساعدتهم في تخطي هذه الازمة”. وبينت عضو في المبادرة الطالبة تريم أبو هندي، “المبادرة تعمل على التقليل من الاضرار لدى الطالب، ومساعدتهم على تخطي مشاكلهم التعليمية بمساعدة بعض من الأستاذة المختصين بمجال التعلم وكيفية التعامل مع الطالب بشكل صحيح بمجال التعلم وكيفيه التعامل مع الطلاب بشكل صحيح”.

وقال مشرف المبادرة الدكتور محمد الدلاهمه، “ارتباطنا وثيق بين غايتنا نحن فريق “نمضي معا لنتعلم” وصولا الى كل شبر في غاية كانت في هذا الكون الواسع، اخترنا الهدف وحددنا الطريق وسعينا وعلى الله متوكلين، ومن هنا تزداد مسؤوليتنا نحن كشباب وأهمية الاشتراكية مع الآخر، لا سيما في ظل هذه الأوضاع الراهنة والتي تحفنا من كل حدب وصوب، مغلقة المدارس والجامعات والمعاهد وكل بؤرة ينطلق منها العلم، فانتهى الحال بالطلبة أسارى المنازل لا سبيل لهم للعلم سوى منصات إلكترونية ما أدركها الجميع. وأضاف الدلاهمه، كانت رغبتنا الأولى ترنو إلى أن نُعلم ولو مقدارا يسيرا، وإيصال العلم الى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة الذين ما حصلوا عليه، وتعزيز قيم التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع، وتعزيز المحبة والاخاء بين الأفراد، ونشر العلم على اختلافه وتأدية الرسالة العظمى، وتأكيد أهمية طلب العلم “.